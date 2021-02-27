İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patpat kazasında yaralandı, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi

Artvin’de patpat kazasında yaralanan şahıs ambulans helikopter ile Erzurum’a götürülerek tedavi altına alındı.

Artvin'de patpat kazasında yaralanan şahıs ambulans helikopter ile Erzurum'a götürülerek tedavi altına alındı.


Kaza Artvin'in Yusufeli İlçesi Balcılı Köyünde meydana geldi. Yaşar Suluçay isimli vatandaş, patpat aracıyla kaza yaptı. Aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan Suluçay, Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü 112 acil servise ait ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edildi. Durumun iyi olduğu öğrenilen yaralı Yaşar Suluçay'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.