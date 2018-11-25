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Polisten işçiye aşırı tepki

Artvin’de polis ekiplerinden yardım isteyen işçiye polis memurunun aşırı tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de polis ekiplerinden yardım isteyen işçiye polis memurunun aşırı tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.


Artvin'de inşaat alanından hafriyat çıkaran işçiler, trafiğin aksamaması için polis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yardımcı olmak üzere çağrılan ekip ile işçiler arasında tartışma çıktı. Polis ekibinin tavsiyelerini dinlemeyen bir işçi yüksek sesle tartışmaya başladı. Bu arada bir memur da hakaret eden işçiyi güç kullanarak sakinleştirmeye çalıştı. Ancak polis memurunun güç kullanması çevrede bulunan vatandaşların tepkisine yol açtı. İşçinin haksızlığa uğradığını düşünen bir kadın ise tartışmayı cep telefonuna kaydetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma, diğer polis memurlarının araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı. Hafriyat çalışmaları kaldığı yerden devam etti.

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