Sağlık Müdüründen başarılı katarakt ameliyatı

İleri derecede katarakt hastası Nebahat Keleş, büyük şehirlerde bu ameliyatı yapabilecek doktor ararken çareyi Artvin'de buldu.

Artvin Sağlık Müdürü Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İrfan Akalın, “Türkiye'nin pek çok büyük hastanesinde yapılamayan en zor göz ameliyatlarını Artvin'de başarıyla yapabiliyoruz” dedi.

Artvin'de yaşayan 90 yaşındaki katarakt hastası Nebahat Keleş başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Katarakt hasatlığı nedeniyle görme yetisini kaybetmek üzere olan Keleş tedavi için gittiği birçok eğitim araştırma ve devlet hastanesinden ameliyat için geç kalındığı ameliyat yapılamayacağı tanısıyla geri gönderilirken, Artvin'de geçirdiği ameliyat sonrası tekrar görmeye başladı.

Doğu Karadeniz bölgesinde muayene olduğu hastanelerde bu ameliyatı Türkiye'de belli başlı doktorun yapabileceği iddiasıyla Ankara ve İstanbul'daki bazen doktorlara yönlendirilen Keleş'in ameliyatını Artvin Sağlık Müdürü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İrfan Akalın yaptı.

Tüm dünyada önlenebilir, tedavi edilebilir körlük sebeplerinin birincisidir katarakt olduğunu kaydeden Akalın, ameliyatın uygun şartlar ve ehil olmayan ellerde yapılmaması halinde çok büyük sıkıntılara neden olduğunu, gören bir hastanın tamamen kör hale gelebileceğini söyledi.

Artvin Devlet Hastanesinde göz cerrahisi noktasında gerekli alt yapıyı devletin katkılarıyla kurduklarını kaydeden Akalın, “İlimizdeki hastanemizde neredeyse eğitim araştırma kılındığı kadar göz cerrahi konusunda cihaz ve alt yapımız mevcut. Lazerden, göz anjiyosuna birçok ameliyatı rahatlıkla yapabiliyoruz. Ameliyat hane ortamızı iyi. Artvin göz cerrahisinde çok iyi bir noktada bunu tüm Türkiye'nin bilmesini istiyorum” dedi.

Nebahat Keleş de ameliyattan sonra çok iyi görmeye başladığını ifade ederek daha da iyi olacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Doktorunun çok başarılı bir iş ameliyat yaptığını kaydeden Keleş, “Ben doktoruma 5 vakit namazda dua ediyorum. Ben doktoruma güvendim o da bana güvendi. Kendi memleketimde gurbet ellere gitmeden tedavi oldum. Çok memnunum” diye konuştu.