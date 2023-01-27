"Sakin şehir" Şavşat geleneksel kış şenliklerine hazır

Artvin'in "Sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kar şenlikleri bu yıl farklı etkinliklerle gerçekleşecek. Şenliklerde ilk gün yöreye özgü ilginç kostümlerle Berobana gösterisi, Arap atları grubu gösterisi ve çeşitli etkinlikler yer alacak. İkinci gün ise off-road yarışları düzenlenecek.

Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneğinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik bu yıl kar yağmayınca içerikte değişikliğe neden oldu. 600 yıllık geçmişe sahip tahta kızak yarışmaları ise yerini cirit gösterileri bıraktı. İlçe merkezinde yapılacak ve iki gün sürecek Şavşat Kış Şenliklerinde yöreye özgü ilginç kostümlerle Berobana gösterisi, Arap atları grubu gösterisi ve çeşitli etkinlikler yer alacak. Şenliklerin son gününde ise Köprükaya köyünde Off-road yarışları düzenlenecek.

Belediye Başkanı Nihat Acar yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak yaptığımız kar şenliklerimizi bu yılda yapmayı planlıyoruz. Bu yıl beklediğimiz kar yağışı yağmadığı için ilçe merkezinde yapmayı planladık. Eğer şenliklere kadar kar yağışı olursa yine ayrı yerde yaparız” ifadelerine yer verdi.