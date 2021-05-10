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‘Sakin Şehir' Şavşat güne beyaz örtüyle uyandı

Artvin’in ‘Sakin Şehir’ ünvanlı Şavşat ilçesi Yavuzköy köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zemini kapladı.

Artvin'in ‘Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesi Yavuzköy köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zemini kapladı. Mayıs ayında yağan kar kartpostallık manzaralar sundu.


Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Yavuzköy köyünde görülen yağışın ardından ağaçlarının üzeri karla kaplandı. İlkbaharla birlikte yeşillenen bölge beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler sundu.

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