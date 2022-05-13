'Sakin Şehir' Şavşat'ın ilkbahar güzelliği

Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesi bölgede çetin geçen kışın ardından ilkbaharla birlikte resim tablolarını aratmayan manzaralara sahne oldu.

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı alan Şavşat ilçesi, ilkbaharın gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğu Karadeniz'de ilkbaharla birlikte yeşilin yeniden egemen olduğu ilçe masal diyarlarını andırıyor. Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı ilçesi Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.