‘Sakin Şehir' Şavşat'ta 9. kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Artvin'in "Sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kar şenlikleri bu yıl farklı etkinlikleriyle gerçekleşti. Renkli görüntülerin yer aldığı şenlikler, katılımcılar doyasıya eğlendi.

Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Off-road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneğinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik bu yıl kar yağmayınca içeriği ve yeri değişti.

600 yıllık geçmişe sahip tahta kızak yarışmaları kar yağışı olmayınca yapılamadı. Her yıl Yavuzköy'de yapılan şenlikler ise ilçe merkezine alındı. İki gün güren şenliklerin ilk gününde bölgeye özgü ilginç kostümlerle Berobana gösterisi ilgi gördü. Arap atları grubu gösterisi ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra, Sahara Dağı Takola mevkiinde, Ardahan Kar Kurtları ekibi kayak gösterisi yaparak görsel şölen oluşturdu.

Şenlikler gece bir birinden farklı sanatçıların sahne alacağı konserlerle devam ederken, son gününde ise Köprükaya köyünde Off-Road yarışlarıyla son bulacak.

Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneği Başkanı Berkay Özcan yaptığı açıklamada, “bu yıl maalesef iklimsel değişikliklerden dolayı ilçemize kar yağmadı. Bu yüzden her yıl Yavuzköy'de gerçekleştirdiğimiz şenliklerimizi şehir merkezinde yaptık. Çeşitli etkinlikleri iptal ederek farklı gösterilerle şehir merkezinde gerçekleşti. Kocabey halkı tarafından yaşatılmaya çalışılan orta oyunu olan Berabona gösterisi var. Ardahan'dan Arap atları gösterileri gibi bir çok farklı oyun şenliklerde yerini alacak. Katılan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.