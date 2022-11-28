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Sakin Şehir Şavşat'ta gökkuşağının eşsiz manzarası

Artvin’in ’Sakin Şehir’ unvanlı Şavşat ilçesinde, sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Artvin'in 'Sakin Şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde, sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


İlçeninı Efkar Tepesinden çekilen görüntülerde, yağmur ardından açan güneşle gökkuşağının muhteşem renkleri ortaya çıktı. İlçenin eşsiz manzarasını arkasına alan görüntülere, Türk bayrağı da eşlik edince ortaya seyrine doyum olmayan anlar çıktı. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

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