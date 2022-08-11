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Sakin şehir Şavşat'tan kartpostallık yaz manzaraları

Artvin`in `Sakin Şehir`(Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinde her mevsim olduğu gibi yaz aylarında ayrı güzel.

Doğası, ahşap mimarisi, kültürüyle ünlü ilçenin kartpostallık manzaraları görenleri kendine hayran bıraktırıyor.


İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı alan Şavşat ilçesi, her mevsim ayrı güzel.


Doğu Karadeniz'de ilkbaharla birlikte yeşilin yeniden egemen olduğu ilçe masal diyarlarını andırıyor. Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı ilçesi Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şavşat ilçesinde "geleneksel Şavşat evi" olarak tescillenmiş çok sayıda bina bulunuyor. Neredeyse her köyde rastlanması mümkün olan Şavşat evi kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

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