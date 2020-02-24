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Şampiyon boğa otomobil fiyatına satıldı

Artvin ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 7 yaşında, 650 kilo ağırlığındaki ’Rasgow’ isimli boğa, sahibi tarafından 45 bin liraya satıldı.

Artvin ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 7 yaşında, 650 kilo ağırlığındaki 'Rasgow' isimli boğa, sahibi tarafından 45 bin liraya satıldı. Boğayı alan Ramazan Eksilmez, "Boğa güreşleri benim için bir tutku" dedi.


Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Daha önce yapılan boğa güreşlerinde birçok kez birinci olan 650 kilogram ağırlığında, 7 yaşındaki 'Rasgow' adlı boğa 45 bin lira alıcı buldu. Boğa sahibi Hızır Çavuşoğlu 'Rasgow'u, 45 bin lira karşılığında bir başka boğacı Ramazan Eksilmez'e sattı.


Boğacılığın bir tutku olduğunu ifade eden Hızır Çavuşoğlu, "Boğacılık bize atalarımızdan kalma bir armağandır. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bu benim için bir tutku" dedi.


Boğayı Borçka ilçesinin Azure köyüne getiren Ramazan Eksilmez ise Rasgow'u özel bir odaya bağladı.

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