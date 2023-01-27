Sarp, Aktaş ve Türkgözü Gümrük kapılarını kullanan yolcu sayısı yüzde 412 artı

Asya ve Kafkasların en önemli kara yolu geçiş güzergahında bulunan Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü,'Dünya Gümrük Günü' ekinlikleri nedeniyle tören düzenledi.

Törende konuşan Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, bölge müdürlüğüne bağlı Sarp, Aktaş ve Türkgözü Gümrük Müdürlüklerinden 2022 yılında toplam 554 bin 871 tır, 354 bin 656 otomobil, 30 bin 523 otobüs olmak üzere toplam 940 bin 500 araç geçişinin gerçekleştiğini ifade etti. 5 milyon 398 bin 877 yolcunun da geçiş yaptığını kaydeden Başaran, “2021 yılı ile 2022 yılını karşılaştırdığımızda yolcu sayısında yüzde 412 oranında, araç sayısında ise yüzde 76 oranında artış yaşandı" dedi.

2022 yılında Hopa ve Rize Gümrük Müdürlüklerinden 1 milyar 559 milyon dolar ihracat, 150 milyon 941 bin 550 dolarlık ithalat işleminin gerçekleştirildiğini vurgulayan Başaran, "2021 yılı ile karşılaştırdığımızda ihractta yüzde 38 ithalatta ise yüzde 15 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Aynı dönem içinde sadece Sarp Gümrük Müdürlüğünden 367 bin 23 adet tır, 28 bin 932 otobüs, 333 bin 596 adet otomobil olmak üzere toplam 729 bin 551 adet araç 5 millyon 81 bin 473 yolcu işlemi ikmal edilmiştir. 2022 yılında günlük giren çıkan tır ortalaması bin 5 toplam araç ortalaması bin 999 adet, yolcu ortalaması ise 13 bin 922 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ile kıyasladığımızda Sarp Gümrük Müdürlüğü'nden geçen tır sayısında yüzde 4 artış yaşanırken toplam araç sayısındaki artış ise yüzde 66 olarak gerçekleşmiştir. 2021 ile 2022 yolcu sayıları karşılaştırıldığında artış oranı yüzde 430 olarak gerçekleşmiştir. Aktaş Gümrük Müdürlüğü'müzde 2022 yılında 152 bin 166 adet tır, 11 bin 486 otomobil olmak üzere toplam 164 bin 848 adet araç işlemi ile 247 bin 721 yolcu işlemi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı ile kıyaslandığında tır işlemlerde yüzde 230 yolcu sayısında yüzde 420 oranında bir artış gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

"209 olayda toplam 318 milyon 373 bin 677 TL tutarında kaçak eşya yakalandı"

2022 yılında toplam 384 milyon 949 bin 613 TL vergi tahsilatı, yine aynı dönemde 48 milyon 657 bin TL tutarında trafik para cezası ve köprü geçiş ücreti tahsilatı gerçekleştirildiğini kaydeden Başaran, "2022 yılında yapılan denetimler neticesinde 209 olayda toplam 318 milyon 373 bin 677 TL tutarında kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiş olup bir önceki yıla göre yüzde 178 artış gerçekleşmiştir.. Aynı dönemde bağlantı idarelerimizde bulunan tasfiyelik eşyaların satışından da 5 milyon 815 bin 944 TL tutarında hasılat elde edilmiştir. Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak bizler sınır kapılarımızdan geçişlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, bölgemizde ihracatın arttırılması, sivil toplum kuruluşları ve paydaş kurumlar ile işbirliği içinde hareket edilmesi, yasal ticaretin kolaylaştırılması, yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bölgemiz ve ülkemiz girişimcisine, iş dünyasına, ihracatçısına ve sınır kapılarımızı kullanan yolculara destek sunmak amacıyla azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.