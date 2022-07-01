Sarp Sınır Kapısı'na giden yolu trafiğe açmak için çalışmalar sürüyor

Artvin'de bu sabah Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan heyelan sonrası kapanan yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle yol kenarında park halinde bekleyen tırların üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu göre 2 tır büyük zarar görürken, 2 tır ise kısmi zarar gördü. Tırlarda bulunan Azerbaycan uyruklu bir vatandaş hayatını kaybederken, olayda 2 kişi de yaralandı. Kısa sürede bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, jandarma ekipleri heyelanlı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Sarp Sınır Kapısı'na giden yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kapanan sınır yolu için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.