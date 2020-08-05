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Sarp Sınır Kapısında 53 bin lira değerinde içki ve sigara ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük kaçağı bin 160 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı bin 160 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen K.B'nin kullandığı tırda arama yaptı.


Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici dorsesinin çeşitli yerlerine zulalanmış vaziyette piyasa değeri 53 bin liralık bin 160 paket sigara ele geçirildi.


Kaçak sigara ve içkilere el konulurken, K.B hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

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