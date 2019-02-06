Sarp Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlandı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, modernizasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan ve bu ay sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile resmi açılışı yapılması beklenen Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Gürcistan sırında Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'nı gezerek yüzde 98'i tamamlanan modernizasyon çalışmalarını inceleyen Vali Doruk, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'dan son durum hakkında bilgi aldı. Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle işleyiş sistemini değiştirerek daha modern ve daha konforlu bir sınır kapısı için 2016'nın sonunda başlatılan yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Vali Doruk, 36 bin metrekareden 45 bin metrekareye çıkarılan Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan yeni yolcu ve araç geçiş güzergahlarında geçişlerinin başladığını dile getirdi.

Sarp Sınır Kapısı'nın son haliyle Türkiye'nin en modern kapılarından birisi haline geldiğini kaydeden Doruk, "Ülkemizin yolcu yoğunluğu bakımında en aktif kapısı olan Sarp Sınır kapımızda artık eskiye oranla çok daha iyi ortamlarda, kaliteli hizmet verilecek. Kapımızdaki çalışmalar tamamlandı diyebiliriz. Yapılan yeni bölümlerden yolcu ve araç geçişlerimiz hiç bekleme olmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlandı. Kapımız bölge ekonomisi ve turizminin gelişmesi için çok önemli. İnşallah kısa süre içinde resmi törenle kapımızın modern halinin açılışını yapacağız" diye konuştu.

Ziyarette Vali Doruk'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve Kemalpaşa İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar;Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ile gümrük yetkilileri eşlik etti.