Sarp Sınır Kapısı'nda son 10 ayda 100 kaçakçılık olayına engel olundu

Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda son 10 ayda 100 kaçakçılık olayına engel olunurken, Türkiye'ye sokulmak veya çıkartılmak istenen piyasa değeri yaklaşık 36 milyon 876 bin TL olan kaçak ürünlere el konuldu.

Gümrükte uzman detektör köpekler ve son teknoloji teknik ekipmanlarla yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırılmadığını belirten Artvin'in Kemalpaşa Kaymakamı ve aynı zamanda Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Mehmet Kemal Akpınar, hem göçmen kaçakçılığı konusunda hem de ticari eşya kaçakçılığı konusunda etkin ve verimli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gümrük ve Muhafaza ekiplerinin 2018 yılı Ocak ayından bu yana 36 milyon 876 bin TL değerinde 100 farklı olayda kaçakçılığın önüne geçtiğini belirten Akpınar “Yüklü miktarda sigara, nargile tütünü, araba parçası, bal, ve et, işlenmiş altın, gözlük, saat, cep telefonu gibi eşyalar ele geçirilerek illegal yollardan ülkemize sokulup haksız kazanç sağlamak isteyen kişiler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç durusunda bulunuldu ve haklarında gerekli tahkikat başlatıldı. Türlü düzenek ve zulalarla yurda sokulmak istenen ve insan sağlığına zararlı olduğu ilgili birimlerce tespit edilen bal ve diğer gıda cinsi eşyalar imha edilerek halk sağlığını tehdit edecek bu ürünlerin tüketilmesi engellendi. Bunun yanında ülkemizden sınır dışı edilen birçok göçmenin ülkemize giriş yapması engellenirken, yakalanması olan bin 600 kişi adliyeye sevk edildi ve bir çok kişi illegal olarak ülkemizden kaçmaya çalışırken yakalandı” dedi.

6 ton bal, 1,5 milyon paket sigara ve 55 bin litre alkollü içkiye el konuldu

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda insan sağlığını tehdit eden yaklaşık 6 ton bal cinsi ürünün piyasaya sürülmeden yakalandığını ve şüpheli şahısların gerekli adli ve idari işlemlerini yapıldığını kaydeden Akpınar “Yaklaşık 1 milyon 500 bin paket sigara ve 55 bin litre alkollü ürün ele geçinilerek şahıslar hakkında gerekli adlı ve idari işlem yapıldı. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değerinin 36 milyon 876 bin 64 TL olduğu tespit edildi. Son bir yıl içinde ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu ele geçirilen kaçak eşyalara el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunularak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi” diye konuştu.

Kaçak ballara yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve üyeleri, Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Mehmet Kemal Akpınar'ı ziyaret ederek teşekkür dileklerini iletti. Akpınar, ”Bal sorunu biraz ulusal boyuttan ele alınması gerekiyor. Ülkemize kaçak yolarla sokulmak istenen Gürcü balı olarak bilinen ve fabrikasyon ürünü olan bir bal. Gümrük olarak denetimlerimizi yapıyoruz ve sıfırlanması için çaba sarf ediyoruz. Balın kestane acılığını acı biber ile rengini arının bir müdahalesi olmadan fabrikasyon ortamında ayarlıyabilıyorlar, halkımızın bu tür konularda duyarlı davranmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.