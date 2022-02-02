Sarp Sınır Kapısında tırın dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'ndan bir tırın dorsesinde 5 kişi yurtdışına kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Gürcistan'a gitmek üzere çeşitli suçlardan sabıkası olan ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan kişilerin illegal yollardan yurtdışına çıkacağı istihbaratı üzerine B.B. ile E.B.'nin sahip olduğu bir tırı durdurdu. Türkiye'den Gürcistan'a çıkış yapmak üzere olan tırın dorsesinde X-Ray taramasında araçta şüpheli yoğunluğu belirlendi. Araç çıkış arama hangarına sevk edilirken, araçta şoför eşliğinde arama yapıldı.

Yapılan aramada aracın gümrük güvenlik mührünün ve güvenlik halatının sağlam olduğu ancak dorsenin üst brandasında bir kesik belirlendi. Branda açıldığında ise dorsenin en önünde bulunan paletin üzerinde 2 şahıs, yükün orta kısmında bulunan paletlerin üzerinde 3 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs bulundu. Araçta bulunan şahısların yapılan kimlik tespitinde 2'si bayan A.H.M, Y. M, A. Ö, M.Ö ile A.Y. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şahıslara ait 2 adet de valize el konulurken, 5 kişi ve 2 tır şoförü Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların sorgusunun sürdüğü bildirildi.