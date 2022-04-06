Şavşat jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye

Artvin'de jandarma ekipleri, Yusufeli ilçesindeki Taşkıran köyündeki okulu ziyaret ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Yusufeli İlçesi Taşkıran Köyü Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Ekipler, köy okulunun tüm sınıflarını tek tek gezip çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, çocuklarla bir süre sohbet eden ekipler, öğrencilere ne olmak istediklerini ve hayallerini sordu.