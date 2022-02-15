Şavşat Karagöl'de sanat doğayla buluştu

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl-Sahara Milli Parkında müzik dinletisi gerçekleştirildi. Buz tutan gölün karla kaplı iskelesine konulan Piyano, Çello ve Akordeon eşliğinde sanat doğayla buluştu.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Karagöl Sahara Milli Parkı, kentin önemli turizm destinasyon merkezleri arasında yer alıyor. Milli park sınırları içinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, köknar, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile kış aylarında da eşsiz görüntüler sunuyor.

Karlarla kaplı bitki örtüsü, buz tutmuş göl yüzeyi ile ziyaretçilerine masalsı bir ortam sunan Karagöl, bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, şehrin turizm potansiyelin arttırmak adına farkındalık oluşturmak için sanatı doğayla buluşturdu.

Buz tutan gölün kenarında bulunan iskele bölümünde konulan Piyano, Çello ve Akordeon eşliğinde müzik dinletisi yapıldı. Çello'da Onur Gül, Akordeon'da Volkan Çeliktaş ve Piyano'da Tamara Çelik eşliğinde bir birinde önemli eserler icra edildi. Asırlık ağaçların altında müzikal performanslarını sergileyen müzisyenlerin eserleri, milli park içerisinde yankılandı.