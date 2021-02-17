Şehitlerin anısına ilçenin en yüksek tepesine çıkıp Türk bayrağı astılar

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir grup genç ellerine kazma kürek, sırtlarına kum çimento çuvalı alarak ilçenin en yüksek tepeye çıkıp, şehitler için Türk bayrağı diktiler.

Artvin'in Ardanuç İlçesi Gençlik Merkezi, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 askerimiz ve tüm şehitler için önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi üyesi gençlerden her biri ellerine aldıkları kazma, kürek, sırtlarına alıkları çimento, kum çuvalları eşliğinde ilçe merkezini her konumdan görebilen en yüksek bir tepeye yürüdüler.

Bir saatlik yürüyüşün ardından tepeye ulaşan gençler, kazma, kürekle çukur kazarak bayrak direğini dikip Türk bayrağını göndere çektiler. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal marşını okuyan gençler, daha sonra "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak terörü lanetlediler.

Teröre karşı tepkilerini ve şehitlere vefalarını bu şekilde dile getirdiklerini ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yıldırım, “Bugün buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Tüm şer odakları toplanıp üstümüze gelse de yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Ezanımız minarelerden dinlenecek, ay yıldızlı bayrağımızda gönderden inmeyecek” dedi.