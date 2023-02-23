Servis aracının heyelan altında kaldığı görüntüler ortaya çıktı

Artvin'de baraj personelini taşıyan servis aracının heyelan altında kaldığı görüntüler tünel kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde 22 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, Artvin Barajı'na personel taşımacılığı yapan minibüs Deriner-3 Tüneli'ne geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi aracın üzerine düşmüştü. Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken, karayolu trafiğe kapatıldı. Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan minibüs, tam tünele gireceği esnada üzerine yamaçtan kaya parçaları düştü. Ağır hasan alan araç ilerlemeyince kayalar aracın üzerine düşmeye devam etti.