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Şiddetli yağışta yolunu kaybedip su kanalına düşen karaca belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar sırasında yolunu kaybedip düştüğü su kanalında mahsur kalan karaca belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar sırasında yolunu kaybedip düştüğü su kanalında mahsur kalan karaca belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağı Hacılar mahallesinde su kanalına düşen karacayı gören mahalle sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Arhavi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve zabıta ekipleri, karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına inen 2 belediye görevlisi karacayı kıskıvrak yakaladıktan sonra beze sararak su kanalından çıkardı. Karaca Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edilirken, kurtarma anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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