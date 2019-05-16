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Somali'de bombalı saldırıda öldürülen Türk mühendis memleketi Artvin'de son yolculuğuna uğurlandı

Somali’de düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren Türk mühendis Mustafa Serhat Aydın, memleketi Artvin’in Şavşat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Somali'de düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren Türk mühendis Mustafa Serhat Aydın, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Başkent Mogadişu'da 12 Mayıs'ta aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mühendis Mustafa Serhat Aydın'ın cenazesi Artvin'in Şavşat ilçesine getirildi.


Aydın için ilçedeki Kemalpaşa Camisi'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Namaza Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, Belediye Başkanı Nihat Acar, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi Taşköprü Köyü'ndeki aile kabristanlığına toprağa verildi.


Cenaze namazının ardından Aydın'ın annesi Ayşe Dursun, eşi Natalia Aydın ve kardeşleri adına konuşan yakını Ahmet Karadeniz cenaze törenine katılarak acılarına ortak olan herkese teşekkür etti. Şavşat'ın çok değerli bir evladını kaybettiğini kaydeden Karadeniz, “Bu ölüm normal bir ölüm değil, öldürenleri biliyoruz. Ne için öldürdüklerini de biliyoruz. Eş-Şebab ve benzeri terör örgütlerini destekleyenleri lanetliyoruz. Bu ölümü kabul etmiyoruz. Mustafa Sivil şehidimizdir” dedi.

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