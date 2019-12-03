Sular altında kalacak 151 yıllık ilçenin yeni yerleşim yeri için 30 bin meyve fidanı koruma altına alındı

Baraj gölü nedeniyle sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerine taşıma süreci devam ediyor. Bölgede yetişen meyve ve orman ürünlerini korumak isteyen ilçe belediyesi 12 farklı türden 30 bin fidanı koruma altına aldı.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nın nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar sürüyor. 151 yıllık tarihi olan ilçenin altyapı yatırımlarıyla birlikte bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak. Yeni yerleşim yerinde 700 dönümlük alanda tarım arazileri oluşturulurken bu arazilere mevcut ilçeden sökülen veya oradaki iklimin taşıdığı genlerin oluşturduğu fidanlar ekilecek.

Yusufeli Belediyesi taşınma sürecinde ilçe sakinlerinin bölgeye adapte olması anlamında çalışmalarını sürdürüyor. Sular altında kalacak olan mezarları tek tek taşımayı planlayan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, son olarak ise 12 farklı türün yer aldığı, 30 bin fidan yetiştirmeye başladı. Elma, üzüm, erik, armut, incir, zeytin, şeftali gibi 12 farklı türden aldıkları fidanları sera ve belirlenen alanlarda ekerek o türleri yeni yerleşim yerinde taşımayı hedefliyor.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin yaptığı açıklamada, "Yusufeli Belediyesi olarak 12 farklı türden 30 bin fidanımız mevcut. Bundan sonrada çalışmalarımız devam ediyor. Özelikle üzüm çeşitlerimize daha başlamadık. Bizim buradaki derdimiz aşağı kodlarda olan genleri yukarıya doğru taşımak. Yani yeni yerleşim yerine en verimlisini getirmek değil. Ülkemizde daha çok verim veren türler var, hatta daha ucuza mal edilebilir. Biz kendi sahip olduğumuz değerleri daha yukarıya taşımak istiyoruz" dedi.

“Yeni yerleşim yerinin zor günlerin geride bıraktık şimdi keyif zamanı”

Aytekin, "Yeni yerleşim yerini, hemşehrilerimize ısıtacak, benimseyecek bir proje olarak görüyoruz. Şuan yeni yerleşim yerinde 700 dönümlük tarım arazisi mevcut. Bununla ilgili yönetimsel olarak almamız gereken kararlar var. Bu bağlamda da gelir getirici bir meyveciliğin var olmasını sağlayacağız. 711 metre yüksekliğinde yeni bir dünya kuruyoruz. Bu anlamda mevcut yerleşim yerinde kaybettiğimi kat ve kat telafi edecek tarım alanlarını hemşerilerimize birlikte üretmiş olacağız. Yusufeli yeni yerleşim yerinin zor bölümlerini geride bıraktık. Bundan sonra işin keyfini ve neleri başardığımızı günleri yaşayacağımızı umut ediyorum” ifadelerini kullandı.