Sular altında kalacak boğa güreşleriyle ünlü ilçede yeni arena yapıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri arenası sular altında kalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı 200 yıllık boğacılık geleneği yok olmaması için yeni yerleşim yerinde boğa güreşleri arenası inşa etti.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. 200 yıllık geleneğe sahip boğacılık kültürü ilçede büyük ilgi görüyor.

Baraj suları nedeniyle ilçe merkeziyle birlikte sular altında kalacak olan Derekapı boğa güreşleri, geçtiğimiz yıl son kez eski yerinde düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü aracılığıyla kente boğacılık geleneğinin devam etmesi için yeni yerleşim yerinde çalışmalara başlattı. 14.5 hektarlık alan da yapılan mesire yerinde, halkın dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yürüyüş yolları, piknik alanları, kır lokantası, yerel ürünler satış ve sergi alanları kullanıma hazır hale getiriliyor. Ayrıca alan içerisinde inşa edilen boğa güreş alanı ile Artvin'in köklü geleneklerinden olan, boğacılık kültürünün yeni yerleşim yerinde de devam etmesi için öncülük ediyor.