Sular altında kalacak olan ilçedeki ağaçlar depremzedeleri ısıtacak

Artvin'de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesindeki asırlık ağaçlar kesilerek deprem bölgesinde bulunan vatandaşların ısınması için gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor. Her il farklı organizasyonda ihtiyaç tırlarını bölgeye sevk ederken, Artvin ve ilçelerinden soğuk havalarda vatandaşların ısınmak için kullandığı odunları farklı yöntemlerle bölgeye gönderiliyor. Kimi köylerinden tahta kızaklarla kar üzerinde çuval çuval odunları taşırken, kimi de traktörler eşliğinde ilçelerde bulunan toplanma alanlarına götürüyor.

Yusufeli ilçesinde ise çok daha farklı bir organizasyon yapılıyor. Çoruh nehri üzerinde, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçede asırlık ağaçların sular altında kalması yerine kesilerek depremzedelerin odun ihtiyacı karşılanıyor.

Bölge halkı sosyal medyadan organize olarak, sular altında kalacak olan ilçede bulunan ağaçları keserek deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara ısınmaları için gönderiyor.

Dere kenarlar, park ve bahçelerde bulunan ağaçlar, odun testeresi eşliğinde kesilerek gönüllü vatandaşların el birliğiyle baltalarla küçük parçalara ayrılıyor. Daha sonra çuvallanan odunlar, deprem bölgelerine gönderilmek üzere tırlara yükleniyor.