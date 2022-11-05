Sular altında kalacak olan ilçedeki sokak hayvanları için gönüllüler harekete geçti

Artvin'de faaliyetlerini sürdüren HAYDİKO, Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçede bulunan bine yakın hayvanı için harekete geçti.

Artvin Merkezli Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO), Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin aktif olmasıyla beraber sular altında kalacak olan bölgede sayıları yaklaşık bin civarı olan sahipsiz sokak hayvanlarını yeni ilçe merkezi ve çevresine taşımak üzere çalışmalarına başladı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine yapılan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı su tutmaya hazırlanıyor. Baraj, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak. Yakında su tutmaya başlayacak baraj ve 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yusufeli Barajı ve HES Projesi dolayısıyla su altında kalacak ilçe merkezi ve çevre köylerin yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı.

İlçe merkezi, çevre köyler, işleri biten şantiyelerin içinde ve çevresinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının yeni ilçe merkezi ve çevresine taşınmasıyla ilgili Artvin Merkezli Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği HAYDİKO harekete geçti.

Başta Yusufeli Belediyesi, Artvin Valiliği, Artvin DKMP ve DSİ bölge müdürlüğü olmak üzere birçok kamu kurumuyla işbirliği halinde sayıları bin civarı olan sahipsiz sokak hayvanlarının yeni ilçe merkezi ve çevresinde oluşturulacak barınma alanları ile düzenli beslemeleri, kısırlaştırılmaları ve aşılanmaları için çalışmalar yapan HAYDİKO Artvin, aynı zamanda yaklaşık bir buçuk senedir Sarp Sınır Kapısı yakınlarında Hopa otobanına terk edilen 60 civarı ata bakıyor.