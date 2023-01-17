Sular altında kalacak Yusufeli'nden sokak köpeklerinin tahliyesi sürüyor

Artvin'in baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde sokak köpeklerinin tahliyesi sürüyor. Kentte bir hayvanı bile bırakmak istemeyen gönüllüler, bir kez daha bot yardımıyla nehrin karşısında bulunan köpek için seferber oldular.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı su tutma işlemi nedeniyle bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada tespit edilen hayvanlar sular yükselmeden tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor. Gönüllüler, ilçede sular altında kalan Evren (Ahalt) mahallesinde suyun karşı tarafında bir köpeğin mahsur kaldığını tespit etti. Hemen harekete gecen gönüllüler, etrafı sularla çevrili olan mahalleden çıkamayan köpeği için kurtarma operasyonu başlattı.

Raftingciler eşliğinde bot yardımıyla suyun karşı gecen geçen gönüllüler köpeğe ulaşmaya çalıştı. Oldukça korkmuş olan köpek yakalanamayınca, gönüllülerde güvenli bölgeye kadar eşlik ederek bulunduğu bölgeden kurtarmayı başardılar. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) suların yükselene kadar tahliye işlemlerinin devam edeceğini ifade ettiler.