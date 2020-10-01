Tahta oymacılığı sanatını ölünceye kadar sürdürmek istiyor

Meslekte artık son demlerini yaşadıklarını belirten Yıldız, eskiden evlerde günlük olarak kullanılan eşyalar ürettiklerini şimdi ise pandemi süreci nedeniyle turistler için süs eşyaları ürettiklerini söyledi. Yaklaşık 40 yıldır tahta oymacılığı yaptığını belirten Yıldız, dededen kalma mesleğini devam ettirmeye çalıştığını ifade ederek Aydınlar Mahallesindeki evini yaptığı ahşap süsü eşyaları ile adeta müze haline getirdi.

Mesleğini evinin küçük bir odasında sürdüren Yıldız, marangozluk mesleğinin geçmişte popüler olduğunu, şimdilerde ise çırak bile yetişmediğini kaydederek ölünceye kadar bu mesleği sürdüreceğini söylüyor.

Yıldız, ahşap süslerin yani sıra, şimşir dallarından yüzükler yaparak takı eşyaları üretmeye başlarken, yaptığı ürünler 2008 yılından beri Artvin'in tanıtımın günlerinde sergilendi.

Yıldız, festivallerde de çtığı stantlar turizme katkı sağlarken şimdi ise evinin odalarına birbirinden farklı 84 çeşit eser bulunuyor.