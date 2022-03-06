İhlas Haber Ajansı

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Tartıştığı kışı tarafından bacağından silahla yaralanan adamın feryadı caddesi inletti

Artvin’in Borçka ilçesinde gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu, bacağından yaralanan vatandaşın feryadını duyanlar yaralı adama yardım ederek hastaneye götürdü.

Artvin'in Borçka ilçesinde gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu, bacağından yaralanan vatandaşın feryadını duyanlar yaralı adama yardım ederek hastaneye götürdü.


Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan taksi durağında çalışan H.D isimli vatandaş husumetli olduğu kişiyle tartıştı. Tartışma sonrası taksici H.D silahla vurularak bacağından yaralandı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda, yaralı H.D'nin feryadı caddeyi inletti. Sesleri duyan vatandaşlar yaralı adamı hastaneye götürdü.

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