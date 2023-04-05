Taşınma işlemi tamamlanan Yusufeli'nde vatandaşlar yeni ilçeye alışmaya çalışıyor

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine taşınma süreci tamamlandı. Vatandaşlar yeni yerleşim yerine alışmaya çalışıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 100 metrenin üzerine çıktı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise ilçe merkezinin büyük bir bölümü sulara gömüldü.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahiplerinin taşınma işlemini tamamladı. Vatandaşlar evlerine yerleşti, esnaf dükkanların açmaya başladı. Cadde ve sokaklar insanlarla dolarken, parklarda çocuk sesleri yankılandı.

Hatıraları sulara gömülen Yusufeli sakinleri ise yeni ilçeye alışmaya çalışıyor. İlçede yaşayan Erdal Tüysüz (57), yaptığı açıklamada ”Yavaş yavaş alışıyoruz. Eski sulara gömülüyor, biraz hüzünlüyüz ama alışmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor ve yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Kasap Yusuf Küçük ise “Eski ilçe merkezinde kasaplık yapıyordum, buraya geldik. Burayı kiraladık ama yerimizden memnunuz şuanda sıkıntı görünmüyor. Zamana bağlı tabi yani 3-4 senesi var. Buranın biraz toparlanması için” derken, kahvehane işleten Ekrem Doğan ise “30 yıldır esnaflık yapıyorum. Aşağıdaki Yusufeli'nden şuan çıktık yeni Yusufeli'ne. 2 aydır buradayız, iyi beklediğimiz kadar var. Ben bu kadar da beklemiyordum. Vatandaş çıktı alıştı. İşimiz iyi, bir sıkıntımız yok. Devlet büyükleri orada evimizi yerimizi aldı, burada da evimizi yerimizi verdi. Çıktık rahatımız şükür. Bir sıkıntımız yok. Devletimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

Sonradan evlenenler ev sorunlarına çözüm bekliyor

İlçe sakinlerinden Murat Levent ise “Evler ve yaşam alanları aşağıya göre tabi ki geleceği planlanarak yapılmış. Alt yapısıyla üst yapısıyla sosyal donatılarıyla oldukça günümüz şartlarına hitap eden yapılaşma olduğunu söyleyebilirim. Tabi ki eksikliler mağduriyetler söz konusudur. Evi olan da boşta kalan da şahsım gibi 300'ün üzerinde arkadaşımız taşınma ile ilgili kayıtlar belirlendikten sonra bizler sonradan evlendiğimiz için ev sahibi olamadık. Buna değinmeden geçmem doğru olmayacak. Amma velakin günümüz şartlarında yapılan dediğim gibi sosyal donatılar alt yapısı üst yapısıyla geleceğe hitap eden bir yapılaşma olduğunu söyleyerek hükümetimizi, siyasi yapılanmadı ki bunun öncüsü olan ve bu yolda emek harcayan tüm şahıslara şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” İfadelerine yer verdi.