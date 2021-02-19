İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşocağında hayatını kaybeden operatör için çalışma başlatıldı

Artvin’de taşocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden operatör Hakan Altekin’in (44), bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Artvin'de taşocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden operatör Hakan Altekin'in (44), bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.


Artvin'in Arhavi ilçesi Ortancalar köyü, Çifte köprü mevkide bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük sırasında çalışma yapan iş makinesi devrilmesi sonucunda operatör hayatını kaybetti. Operatörünün bulunduğu yerden çıkartılmak için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.


Hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Hakan Altekin (44), Rize Ardeşen Işıklı Ortalan köyü nüfusuna kayıtlı, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.