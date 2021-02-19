Taşocağında ölen operatörün cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı

Artvin'de taşocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden operatörün cenazesi, sıkıştığı yerden çıkartılarak Arhavi Devlet Hastane morguna kaldırıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Ortancalar köyü, Çifte köprü mevkide bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük sırasında çalışma yapan iş makinesi devrilmesi sonucunda operatör Hakan Altekin (44) hayatını kaybetti. Operatörünün bulunduğu yerden çıkartılmak için Rize AFAD, Rize AKUT ve Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Altekin'in acılı ailesi ve arkadaşları çalışmaları yakından takip etti. Ters dönen iş makinasının altında kalan Hakan Altekin 6 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Hakan Altekin (44), Rize Ardeşen Işıklı Ortalan köyü nüfusuna kayıtlı, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.