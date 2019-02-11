Terhisine 2 ay kalmıştı

İzne geldiği memleketi Artvin’de Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er Doğancan Kılıç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
İzne geldiği memleketi Artvin'de Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er Doğancan Kılıç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakir Silvan Karakolu'nda askerlik görevini yaparken terhisine 2 ay kala memleketine izne gelen Doğancan Kılıç, Cankurtaran Tüneli Borçka çıkışında geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kullandığı araçla yol kenarında park halinde bulunan çimento kamyonuna çarptı. Kazada sürücü Doğancan Kılıç hayatını kaybederken, otomobil içinde bulunan Hasan Yavuz ise yaralandı. Doğancan Kılıç'ın cenazesi bugün Murgul Merkez Camisi'nde askeri tören eşliğinde kılınan öğlen namazı sonrası aile mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi.
Törene Artvin İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Borçka Kaymakamı ve Murgul Kaymakam vekili Hasan Hüsnü Türker, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, siyasi parti temsilciler ile yakınları katıldı.