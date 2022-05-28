Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah yaptılar

Artvin'de 4 yıldır nişanlı olan çift, düğün tarihini Trabzonspor'un şampiyon olacağı sene olarak belirleyince, nikahlarını şampiyonluk kutlamaları için düzenlenen konserde onlarca kişinin önünde kıydılar.

Artvin'in Hopa İlçesinde yaşayan Ali Tatar ve nişanlısı Tansu Tatar, evlilik tarihini Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene yapmaya karar verdiler.

Tansu Tatar, koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Ali Tatar'a “Biz ne zaman evleneceğiz” diye sorunca Ali Tatar', “Trabzonspor şampiyon olunca” cevabını verdi. 15 yıldır sevgili olan, 4 yıldır da nişanlı kalan çift, bu yıl gelen Trabzonspor'un şampiyonluğuyla dünya evine girdiler.

38 yıl sonra şampiyon olan bordo-mavililer için Artvin'de düzenlenen konserde sahneye çıkan çift, nikah memuru eşliğinde onlarca kişi içinde dünya evinde girdiler.

“O kadar bekleyemeyiz dedim inandık bugün çok muyluyuz”

Trabzonspor formasıyla dünya evine giren Tansu Tatar, “Aynı köyün çocuğuyuz, birlikte büyüdük. Ne zaman evleneceğiz diye sorduğumda 'Trabzonspor şampiyon olunca' dedi. Ben de 'O kadar bekleyebilecek miyiz' dedim. O da inandı 'tamam' dedik bekledik. Bugün evleniyoruz çok mutluyum" diye konuştu.

Ali Tatar ise, “Birinci aşkım Tansu, ikinci aşkım Trabzonspor. Her şey Trabzonspor için, her şey aşkım için. Şampiyon Trabzonspor” dedi.

Artvinli Trabzonspor Taraftarlar Derneği tarafından şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde, dünya evine giren çift, nikah memuruna evet dedikten sonra, konser alanında bulunan taraftarlara dönerek, “Bordo, mavi şampiyon Trabzonspor” diyerek geceyi sonlandırdılar.