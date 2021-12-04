İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde tünel çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde tünel çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Arhavi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hopa istikametinden Rize istikametine gitmekte olan 61 AAL 916 plakalı otomobil sürücüsü, Yeniliman mevkii de bulunan tünel çıkışında yayaya çarptı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Emin Uçar (66) isimli yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin bütün müdahalelere rağmen Mehmet Emin Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.