Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası Kafkasör yaylasında nefes kesti

Artvin'in Kafkasör yaylasında düzenlenen Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin ve ilçeleri başta olmak üzere Aydın, Muğla ve Erzurum illerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, 2017 yılı itibariyle ‘Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası' adı altında Kafkasör yaylasında düzenlenmeye başlandı.

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen güreşlerde kendi illerinde şampiyon olan boğalar özel davet üzerine Kafkasör arenada boy gösterdi.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından, bin 200 rakımlı Kafkasör yaylasında düzenlenen 200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşlerine İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Rize, Erzurum ve Artvin'den toplam 68 boğa katıldı.

İki gün süren güreşlerde kilolarına göre Pehlivanlar Baş, Başaltı, Büyükorta, Küçükorta, Ayak ve Yıldızlar; Baş, Başaltı, Büyükorta, Küçükorta olmak üzere 9 kategoride gerçekleşen güreşler nefes kesti. Türkiye şampiyonu olan boğa sahibine 40 bin lira ödül verilirken, Karayer, Çapraz, Yamaç gibi ilginç isimler dikkat çekti.

Boğalar boynuz ve doping testine tabi tutuldu

Artvin'de 10 gündür güreşler için kampa giren Ege'den gelen boğalar ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan öncede boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.

Ege'nin efeleri, Karadeniz'in horonu arenada sahne aldı

Geleneksel boğa güreşleri için farklı illerden gelen boğacılar, boğaları kazanınca arenaya çıkarak kendi kültürlerinde halk oyunları gösterilerini sergilediler. Karadeniz'in uşakları horon teperken, Ege'nin efeleri ise harmandalı oynadı.

9 yaşındaki minik Azra, boğası yenilince duygu dolu anlar yaşadı

Küçükorta kategorinde boy gösteren ‘Raskov' isimli boğayı tribünden destekleyen 9 yaşındaki Azra Aydın, boğası yenilince büyük üzüntü yaşadı. "Boğam güreşince içimde başka bir duygu oluyor" diyen minik boğacı Azra, “Boğam kaybedince çok üzülüyorum. Bas diyorum bizi dinliyor, basıyor ama bizimkinden büyük boğalar vardı” dedi.

"Şehirler arası kültür kaynaşması oluşturuyoruz"

Festivale katılan Ömer Faruk Yavuz burada yaptığı açıklamada, “Bu yıl Türkiye şampiyonasının 5'incisini düzenliyoruz. Aydın'dan Muğla'dan boğalarımız geldi. Artvin'in pehlivan boğalarıyla kıyasıya mücadele edecek. Bir kültür kaynaşması oluşturuyoruz. Şehirler arasında güçlü bir bağ oluşturuyoruz. Bu kültürün yaşaması için elimizden gelen desteği veriyoruz, emeği gecen katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu yaylada iki kültürün dayanışması yaşanıyor

Aydın'ın Akça bölgesinden güreşlere katılan Hakan Demirtaş ise, “Karadeniz ve Ege bölgemizden boğalarımız var. Bu arenada iki farklı kültürün dayanışması yaşanıyor. İki bölgede çok güzel etkinlikler oluyor. Burada boğalar serin havayı seviyor bizim orada sıcak hayayı. Etkinliğimiz çok güzel, insanlarımız çok güzel, doğamız çok güzel inşallah seneye 6'ncısını düzenleriz” ifadelerine yer verdi.