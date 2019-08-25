Türkiye boğa güreşleri şampiyonası Kafkasör yaylasında tamamlandı

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen 56 boğanın mücadele ettiği 3'nci Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nda, Muğla'dan güreşlere katılan Ayberk Arıcı'ya ait, ‘Kırıcı' isimli boğa Türkiye Şampiyonu oldu.

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri geleneği 3 yıldır Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası'na dönüştürüldü. Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından düzenlenen güreşlere Artvin, Rize, Muğla, Aydın, Erzurum, Antalya, İstanbul, Bursa illerinden getirilen 700 ile 950 kilogram ağırlığındaki 56 şampiyon boğanın katıldı. 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası ev sahipliği yaptığı güreşler 11 kategoride gerçekleşti.

15'i hakem, 65 kişinin görev aldığı şampiyonayı , Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ak Parti Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkan vekili Cüneyt Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, ile yaklaşık 20 bin kişi izledi. Tribünde yer bulamayan bazı vatandaşlar güreşleri çadırlarından izledi.

Önce zeybek, sonra horon

Boğa güreşlerinin yapıldığı arenada Ege Bölgesi illerinden boğaları ile gelen vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı. Ardından Karadenizliler aynı alanda tulum ve akordeon eşliğinde horon oynadı. Tribünlerde bulunan vatandaşlar da horona eşlik etti, alkışla tempo tuttu.

Boynuz ve doping kontrolü

Kafkasör Yaylası'nda 12 gündür güreşler için kampa giren boğa ve sahipleri, sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan önce de boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.

Türkiye birincisi Ege'ye gitti

Kıyasıya güreşen boğaların mücadelesi büyük heyecanla izlendi. Güreşler sırasında bazı boğalar izleyicilerin arasına dalınca, tehlikeli anlar yaşandı. Sahibinin elinden kaçan bir boğa da paniğe neden oldu. Güreş sırasında devrilen boğaları ayırmak için hakemler ayırdı. Belediye Başkanlığı kupasında güreşlere Aydın'dan katılan Mehmet Bayır'a ‘Ertuğrul' isimli boğa, güreşlere Artvin'den katılan Alper Köse'ye ait , ‘Alper' isimli boğayı yenerek birinci oldu. Türkiye birincisini belirleyen kategoride ise Muğla'dan güreşlere katılan Ayberk Arıcı'ya ait, ‘Kırıcı' isimli boğa, rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Kafkasör Boğa Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Muğla ve Aydın'dan getirilen, 'Yıldırım', 'Demir Yankow', 'Jetfadıl', 'Yeryaran', 'Paşa' isimli boğalar kategorilerinde güreşti. 6 boğada mücadeleyi kaybederken ‘Ertuğrul' ve ‘Kırcı' isimli boğa kategorisinde birincilik elde etti.