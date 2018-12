Türkiye ve Gürcistan sınırındaki kaçakçılık faaliyetleri masaya yatırıldı

Türkiye ve Gürcistan sınırındaki kaçakçılık faaliyetleri, Artvin'de masaya yatırıldı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Ardahan, Artvin, Trabzon ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile birlikte Acara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze'yi ziyaret etti. Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Acara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze, Acara ile Türkiye arasında tarihsel ve tarımsal alanda çok önemli bağlar olduğunu söyledi. Ticaret hacminin gelişmesinin iş adamlarının yapacakları ticari faaliyetlerle olacağını dile getiren Shavadze, “Yılda en az iki kez olmak üzere iş adamları toplantılarını her iki tarafta gerçekleştirmek faydalı olacaktır. Ticaretin kolaylaştırılması adına atılan ve atılacak adamlar her iki taraf iş adamları için çok önemli. Gerek ithalat ve ihracatta, gerekse yatırımda kolaylıkların sağlanması halinde ticaret hacmimizin artacağından eminiz. Ticaret hacmimin artması her iki tarafta da sorun olan istihdamın artmasına ve ülkelerimizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. İllegal yollarla yurda sokulmak istenen gıda ürünü olan sahte ve kaçak bal ürünleri hakkında etiket sorunu ile resmi olarak anlaşma sağlanması gerekiyor” dedi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Başkanı Osman Akyürek ise, Kafkas Odalar Birliğinin kurulması için iki ülke oda başkanlarının onayı ile daha güzel faaliyetler sağlanacağını vurgulayarak, “Ekonominin zayıf olduğu bölgelerde her türlü sorunla karşılaşabiliriz. Toplumlardaki sosyal sorunların ekonomik sorunlardan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. İki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi hepimizin arzu ettiği bir konudur. Tüm ilişkilerimiz iyi komşuluk ve dostluk temelinde yükselmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Gürcistan ile bölgemiz ekonomisi birbirine entegre olmuş, iş adamlarımızın yaptıkları ortaklıklarla örnek olacak başarılara imza atılmış ve iki ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Acara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Saim Yeşildağ da, sahte bal ürününün yanı sıra çok önemli konuları ele aldıklarını söyleyerek, “Gıda ürünlerinin illegal yollarla değil resmileşmesi için bazı önlemlerin alınması hususunda çok önemli konular ele alındı ama en önemlisi Kafkas Odalar Birliğinin kurulması ile daha çok gelişmeler sağlanacak” diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki turizm amaçlı geçişlerin yol açtığı yoğunluk nedeniyle sadece ticari yük taşıyan araçların giriş çıkışlarının rahatlatılması için açılması planlanan Artvin-Borçka Muratlı Sınır Kapısı'nın bir an önce yapımına başlanması gerektiğine işaret eden Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eşref Ertürk, “Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması iki ülkenin ticaretine büyük katkı sağlayacaktır. Güçlü bölgeler ve güçlü ülkeler, güçlü ticareti doğurur” ifadelerini kullandı.