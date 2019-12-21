T?rkiye'nin en h?zl? akan nehriydi ?imdi ise g?le d?nd?

T?rkiye'nin en h?zl? akan nehri olma ?zelli?ine sahip ?oruh Nehri Artvin'de ?zerine yap?lan barajlar nedeniyle bu ?nvan?n? kaybederken, nehrin b?y?k bir b?l?m? ise g?le d?nd?.

Bayburt'taki Mescit Da?lar?'ndan do?an ve G?rcistan'?n Batum ilinden Karadeniz'e d?k?len, G?ney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, T?rkiye'nin ise en h?zl? akan nehri olan ?oruh'un bu ?zelli?i sona erdi. 431 kilometre uzunlu?undaki ?oruh nehri ?zerine kurulan barajlar?n set olu?turmas? nedeniyle h?zl? akma ?zelli?i kaybederek g?le d?nd?.

T?rkiye s?n?rlar?n? terk etmeden ?nceki ortalama debisi saniyede 192 metrek?p, y?lda ise 6,3 milyar metrek?p olan, 431 kilometre uzunlu?undaki nehir ?zerine kurulan barajlar?n olu?turdu?u set nedeniyle ?oruh'un h?zl? akma ?zelli?i son buldu.

?oruh Nehri ?zerinde i?letmeye al?nan 7 barajla birlikte 71 k?y?n yerle?im yerleri ve tar?m arazileri k?smen su alt?nda kald?. Bir d?nem ta?k?nlarda debisi saniyede 500 metrek?pe kadar ??kan nehirdeki ak?nt?n?n yayd??? sesin yank?land??? Artvin, olu?an g?llerle sessizli?e b?r?nd?. Nehirdeki ak?nt?n?n yayd??? sesin yank?land??? Artvin, olu?an g?llerle sessizli?e b?r?n?rken, y?re sakinleri ise ?oruh'un eski ihti?aml? ak???n? ?zlediklerini s?yledi.

Nehir ?zerindeki barajlarla birlikte kurulan 2 bin 632 megawatt kapasiteli santrallerle y?lda 8 bin 631 gigawatt elektrik ?retiliyor. Y?re sakinleri, nehirle ?lke ekonomisine katk? sa?lanmas?ndan memnun olduklar?n?; ancak ?oruh'un eski ihti?aml? ak???n? ?zlediklerini s?yledi.

Deriner Baraj? nedeniyle k?yleri sular alt?nda kalan Zeytinlik K?y? Muhtar? Mustafa Alpek "?ocuklu?umuz ?oruh nehri k?y?s?nda ge?ti, y?zerdik, bal?k tutard?k. Bazen ??len girer ak?ama kadar sudan ??kmazd?k. Eskiden bo?a akan suydu ?imdi ?lke ekonomisine b?y?k katk? sa?l?yor. Kim derdi ki ?oruh nehri b?yle g?l olacak, ?n? kapanacak. ?nsan o?lu azg?n ?oruh nehrini bile dizginledi? diye konu?tu.

?Suyun alt?nda bir tarih kald??

"Suyun alt?nda bir tarih kald?" diyen Zeytinlik k?y? sakinlerinden Seher Demirel ise ?Annem babam bural? bede bu k?ydenim. ?mr?m?z ?oruh nehri k?y?s?nda ge?ti. O g?nler ?zl?yorum, suyun alt?nda tarih kald?" derken, y?re sakinlerinden Yusuf Demirel ise ?Biz ?oruh nehriyle birlikte b?y?d?k. 6 ya??nda ?oruh nehrinde y?zmeyi ??rendim. K?y?n her insan? y?zmeyi bilir. ?oruh'un ac? tatl? hat?ralar? an?lar? vard?r. Bir?ok yak?nlar?m?z? ald? g?t?rd? ama iyi hat?ralar da b?rakt?. Zaman zaman k?pr?leri ald???, binalar? bast??? olmu?tur, ama yine de bizim i?in farkl? bir ya?amd?. ?oruh nehri T?rkiye'nin en h?zl? akan nehriydi. ?zerinde rafting sporu yap?l?rd?. Eskiden derlerdi ?oruh akar T?rkler bakar derdi, ama bu yap?lan barajlarla b?y?r bir enerji kayna?? oldu?unu ??rendik. Bu enerjide bug?nk? ?artlarda T?rkiye'nin ?u anki ekonomisiyle ihtiyac? olan elektrik enerji ?retebiliyorsa buda bizim teselli kayna??m?z oluyor? ifadelerini kulland?.