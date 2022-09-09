Türkiye'nin en yüksek barajından etkilenen köy yolları yeniden yapılıyor

Artvin'de tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın göl sahasından etkilenen köy yolları yeniden inşa ediliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü'nce inşa edilen ve tamamlandığı Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda çalışmalar sürüyor. Barajın göl sahasından etkilenin köy yolları da yeniden inşa edilirken, çalışmalarla ilgili DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca bilgiler verdi.

Yusufeli Barajı köy yolları yapımı işi kapsamında Arpacık, Morkaya, Kınalıçam, Tekkale ve Irmakyanı köy yolları ile merkez Erdemler Mahallesi bağlantı yolunun yapıldığını kaydeden Akca, “Proje uzunluğu 24 kilometre olup güzergâh üzerinde 4 bin 610 metre uzunluğunda 4 adet tünel bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 99 seviyesindedir. Yusufeli Barajı Köy Yolları Yapımı 2. Kısım işi kapsamında Çevreli, Darıca, Mutulugün ve Yeniköy köy yolları yapılmaktadır. Proje uzunluğu 16 kilometre olup güzergah üzerinde bin 600 metre uzunluğunda 1 adet tünel ve 220 metre uzunluğunda 1 adet dengeli konsol köprü bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 98 seviyesindedir” ifadelerini kullandı.