Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Karadeniz'de

Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si olarak bilinen Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için, eşek veya katır sırtında köyleri dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor.

Almanya'da yaşayan Ersin Bilge (59), çocukluk hayalini gerçekleştirmek için eşek veya katır sırtında köy köy dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor. 2019 yılında doğup büyüdüğü Erzincan'ın Çayeli kazasında başlayan projesi, Ardahan, Kars, Burdur, Niğde, Aksaray, Trabzon ve son olarak Artvin'in köylerini gezerek öğrencilerle buluşuyor. Her gittiği köyde ilk olarak eşek bulan Bilge, eşeğin sırtında bulunan sepete kitap ve kırtasiye malzemeleri koyarak öğrencilere dağıtıyor.

Küçükken birilerinin eşekle kitap kalem dağıtması hayalini kurduğunu söyleyen Bilge, eşekle kitap dağıtma fikrinin buradan çıktığını söyledi. "Belki son dokunduğum çocuk dünyanın kaderini değiştirecek" diyen Bilge “Doğup büyüdüğüm köyde araç gereç olmadığı için o gün ki toplumun hayvanların iş gücünden yararlanırlardı. Bende köy çocuğu olarak bir hayal kurarak birisi eşeklerle, kalem kitap dağıtsa diye hayal kurardım. Kimse benim hayalime dokunmadı bende bu hayalimi gerçekleştirmek istedim eşeğin çıkış noktası burası" dedi.

Bu ülkenin çocukları çok şey hak ediyor

2019 yılında doğup büyümüş olduğu Erzincan'ın Çayeli kazasının 13 köyünde bu projeye başladığını kaydeden evli ve 2 erkek çocuk basası Bilge "Daha sonra Ardahan, Kars, Burdur, Niğde, Aksaray, Trabzon ve son olarak Artvin ‘in 6 abin adet köy çocuğuna dünya klasikleri ve Türk klasikleriyle birlikte defter, silgi, kalem gibi kırtasiye malzemelerini çocuklarla buluşturduk. Bu ülkeden ayrılmış biri olarak özlemi, hasreti, yaşayan biri olarak dokunmuş olduğumuz çocuklarımızın şayet biri birlim adamı, filozof, çok iyi hukukçu çıkarsa mutlu olurum. Bunun için bu ülkenin çocukları çok şey hakkediyor. Devletin sorumluluğu olduğu kadar, bizlerin de sorumluğu var. Belki son dokunacağım çocuk dünyanın kaderini değiştirecek. Bu nedenle hayalimin peşinden koşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.