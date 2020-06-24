Türkiye'nin ilk "Uluslararası Covid-19 e-kongresi" Artvin'de başladı

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliği ile 24-25-26 Haziran 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek "Uluslararası Covid-19 e-Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar" Başlıklı Türkiye'nin ilk uluslararası Covid-19 online kongresi bugün başladı.

Kongre Programı ve bildiri sunumları tamamlanan uluslararası e-kongre, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda online kongre için özel olarak kurulan stüdyoda başladı.

Uluslararası online kongreye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk online olarak katılarak açılış konuşmasını yaptı. Bu konunun daha da derinleştirilerek ilerletilmesi hususunu da çok önemsediğini dile getiren Selçuk, "İnşallah buradan ortaya çıkacak neticelerle de yeni birtakım projelere imza atma fırsatı bulabiliriz" ifadesini kullandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye'nin pandemi sürecinde virüsün yayılmasını önlemek için aldığı önlemler sayesinde salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Pandemi sürecinden ekonomi ve sosyal hayatın yanı sıra eğitimin de etkilendiğini kaydeden Doruk, “Artvin Çoruh Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “COVİD-19 sürecinde Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” temasıyla düzenlediğimiz e-kongre ile bir taraftan yaşanan süreç nedeniyle eğitim hayatına ilişkin çocuklarımızın kafasında oluşan sorulara cevap bulacağız. Diğer taraftan da süreçle birlikte uygulamaya konulan eğitim-öğretim modelinin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ben kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, yerli yabancı tüm katılımcılara saygılarımı sunar, başarılar dilerim” diye konuştu.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kongrenin gelecek yıllarda eğitime yön verme adına önemli yer teşkil edeceğini söyledi. Acar, Artvin, Türkiye ve dünyanın değişik yerlerinden sanal ortam üzerinden binlerce kişinin kongreyi takip ettiğini belirterek "Kongremiz 3 gün sürecek. 5 yabancı konuşmacımız var. 10'da Türkiye'den konuşmacımız var. Bunlara ek olarak kongremizde yayınlanacak 38 bildiri var. Bu bir kongre için iyi bir bildiri sayısıdır. 3 gün dolu dolu eğitimi konuşacağız” diye konuştu.