Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Tepeköy'den çıkışında meydana gelen kazada Tepeköy Muhtarı Murat Altun (43) kullandığı 08 AAD 801 plakalı kamyonetle uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içinde sürücüyü bulamayınca AFAD koordinesinde jandarma ekipleriyle arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgede geniş kapsamlı yapılan aramada hiçbir ize rastlanılmazken, ekiplerin çalışmalarına devam ediyor.