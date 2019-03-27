Artvin'in Borçka ilçesinde üniversite öğrencileri fidan dikti.

Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Borçka Orman İşletme Şefliği organizesinde fidan dikim etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan diken Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ormanların ve doğal hayatın önemini çocuklara benimsetmek için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. 200 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğin ardından Borçka Demokrasi Meydanı'nda ceviz, kestane, elma, armut, ıhlamur ve çam fıstığı fidanı olmak üzere toplam 2 bin fidan dağıtımı dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağımında konuşan Kaymakam Türker, hatıraları yaşatarak doğayı korumak gerektiğini söyledi.