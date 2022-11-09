Vali, 9 yaşındaki sporcuyla güreşince ortaya ilginç görüntüler çıktı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 9 yaşındaki minik güreşçi Muhammet Kaçmaz'la mindere çıkarak güreş tuttu. Güreş, minik Muhammet'in galibiyetiyle sonuçlanırken, Vali Doruk ise rakibine sarılarak tebrik etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde bulunan Spor Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Sporcuların antrenmanlarını izleyen Vali Doruk, 9 yaşındaki Muhammet Kaçmaz'ın kendisiyle güreş tutmak istemesi üzerine minik güreşçiyi kırmadı.

Vali Yılmaz Doruk ve 9 yaşındaki Muhammet mindere çıkarak kozlarını paylaştılar. Kısa süren güreşin ardından minik Muhammet, Vali Doruk'u tuş etti. Gülümsemelerin yaşandığı o anlarda minik güreşçinin mutluluğu gözlerinden okunurken, Vali Yılmaz Doruk ise rakibine sarılarak tebrik etti. O ilginç anları Vali Doruk sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.