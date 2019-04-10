Vali Doruk, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümünü kutladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü ve polis haftası etkinlikleri kapsamında Artvin Valisi Yılmaz Doruk, polisleri makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven ile teşkilat mensupları katıldı. Emniyet mensuplarını makamında karşılayan Vali Doruk'a çiçek takdim edildi. Ziyarette, başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'ncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Doruk, “Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nın kutluyorum” dedi.

Vali Doruk, sahip olduğu 174 yıllık tecrübesine, eğitimli personeli ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojik altyapıyı da ekleyen Emniyet Teşkilatı'nın, yaptığı başarılı çalışmalarla sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirdiğini, dün olduğu gibi bugün de halk nezdinde saygın bir yerde durduğunu söyledi.