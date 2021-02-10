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Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Gümrük Kapısında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Vali Doruk, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük iş ve işlemleri, yapılan arama ve kontrollerde ele geçirilen kaçak eşya ve bu eşyaların ekonomiye kazandırılması, tasfiye işlemleri hususunda Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin'den bilgi alarak bir toplantı gerçekleştirdi.


Toplantının ardından Vali Doruk, Sarp Gümrük sahasında kaçakçılıkla mücadelede kullanılan ekipman, teçhizat ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkili personellerden bilgi aldı ve özverili çalışmalarından ötürü personellere teşekkürlerini iletti.

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