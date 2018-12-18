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Viyadük ayağına çarpan kereste yüklü Tır yandı: 1 Ölü

Artvin’in Cankurtaran Tüneli çıkışında viyadük ayağına çarpan kereste yüklü Tırda çıkan yangın sonucunda Tır şoförü yanarak hayatını kaybetti.

Artvin'in Cankurtaran Tüneli çıkışında viyadük ayağına çarpan kereste yüklü Tırda çıkan yangın sonucunda Tır şoförü yanarak hayatını kaybetti.


Artvin'in Borçka ilçesinden aldığı yükle seyir halinde olan 27 ARR 34 plakalı Tır Cankurtaran tünel çıkışında yapımı devam eden viyadük ayağına çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan Tır içinde bulunan Tır şoförü Ahmet Taş yanarak hayatını kaybetti.


Saat 20.00 sıralarında meydana gelen kaza sonunda ki yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonunda söndürüldü. Söndürülen yangın sonrasında araç şoförü Ahmet Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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