Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya iki evin arasından geçerek, tarım arazilerine düştü. Evlerde yaşayan 8 aile şans eseri yara almazken, olay sonrası mahalle sakinleri koku ve panik yaşadı.

Artvin'de heyelanların ardı arkası kesilmiyor. Dere Mahallesi, Canoğlu sokakta dün gece 21.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol üzerinde bulunan yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, 8 ailenin yaşadığı iki evin arasından geçerek, 100 metrelik mesafeden tarım arazilerine düştü.

Önüne ne kattıysa yıkıp gecen kaya kütlesi, mahallede korku ve paniğe neden oldu. Büyük bir gürültüyle evlerinden çıkan vatandaşlar, yeni bir heyelan olma ihtimaline karşı tedirgin.

Bölge halkından Fatma Esen olaya tanık olduğunu ifade ederek şunları söyledi, “Bir misafirimiz karşılamak için evden çıkmıştık. Tam eve yakın bir bölgede karşılaştık ki, büyük bir gürültüyle aramızdan taşlar düşmeye başladı. Adeta ölümle burun buruna geldik, büyük bir faciadan dönüldü. Tamamen şans eseri iki evi teğet geçti.

Ama olay yaşanmadan bir, iki gün önce bölgede düşen küçük taşların fotoğrafını çekerek Belediyenin beyaz masa diye bir birimi var bildirdim ve böyle bir tehlikenin olduğunu söyledim fakat bana hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Bu yeni olan bir şey değil yıllardır var bu sıkıntı.

Maalesef illa bir ölüm olacak yada kötü bir olay olacak ki ne yapılması geriyorsa o zaman yapılsın” dedi.

Dev kayanın evini teğet gecen Temel Ayık ise ”Gece saatlerinde oldu ben işteydim. Bu dev kaya bizim evle diğer evlerin arasından geçerek babamın tarlasına düştü. Allaha şükür kimsede bir şey yok. Sadece arazimize zarar verip, küçük bir değirmenimiz yıktı” ifadelerini kullandı.