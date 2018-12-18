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Yanan tırdan geriye hurda yığını kaldı

Artvin’in Hopa ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Artvin'in Hopa ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Yanan tırdan geriye hurda yığını kaldı.


Kaza, dün gece Borçka-Hopa istikameti Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Ahmet Taş yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak karayolunda inşaatı süren viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü tır alev aldı. Tır yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, tır sürücüsü Taş kazada yanarak hayatını kaybetti. Taş'ın cenazesi, Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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